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Партия Порошенко собралась на масштабный съезд в Киеве, ее поздравил Кличко

Понедельник, 7 июня 2021, 14:35

Политическая партия "Европейская солидарность" проводит в Киеве большой съезд.

Источник: сообщение партии "ЕС"

Детали: В сообщении партии указывается, что участников съезда поздравил письмом президент Европейской народной партии Дональд Туск. Также участников приветствовал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что "все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития".

Участники съезда, в комментарии корреспонденту УП рассказали, что во время встречи состоится запуск "цифровой платформы депутата ЕС", который должен стать партийным организатором. Также должна быть представлена "новая стратегия восстановления страны".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоКиев


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