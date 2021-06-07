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Украинцы смогут наблюдать "огненное кольцо" солнечного затмения

Понедельник, 7 июня 2021, 15:39
Фото 1news.com.ua

10 июня жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление – кольцевое солнечное затмение.

Источник: Укринформ

Дословно: "Кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя".

Детали: Затмение начнется около 11:00 по киевскому времени. Лучше всего его будет видно в некоторых городах Канады, Гренландии и России.

В Украине начнется в 13:26 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. Сообщается, что украинцы смогут увидеть около 5% от общего затмения.

 

Издание напоминает, что во время наблюдений за Солнцем, надо защищать глаза специальными светофильтрами из инструментария астронома или сварщика.

Темы: космос


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