Украинцы смогут наблюдать "огненное кольцо" солнечного затмения

10 июня жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление – кольцевое солнечное затмение.

Источник: Укринформ

Дословно: "Кольцевое солнечное затмение происходит так же, как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя".

Детали: Затмение начнется около 11:00 по киевскому времени. Лучше всего его будет видно в некоторых городах Канады, Гренландии и России.

В Украине начнется в 13:26 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. Сообщается, что украинцы смогут увидеть около 5% от общего затмения.

Издание напоминает, что во время наблюдений за Солнцем, надо защищать глаза специальными светофильтрами из инструментария астронома или сварщика.