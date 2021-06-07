Boeing построила уникальный беспилотник для армии США

Впервые в истории ВМС США прошли успешные испытания беспилотного летательного аппарата производства компании Boeing, во время которых удалось осуществить дозаправку истребителя Super Hornet в воздухе.

Источник: сообщение Boeing

Детали: MQ-25 Stingray стал первым беспилотным самолетом, который заправляет горючим другой самолет прямо в воздухе.

Сообщается, что успешный тестовый полет MQ-25 состоялся 4 июня. Во время испытаний беспилотник безопасно передал реактивное топливо самолету американского флота F/A-18 Super Hornet. Таким образом Stingray продемонстрировал выполнение своей основной задачи - дозаправки истребителя в воздухе.

Перед заправкой MQ-25 совершил в воздухе маневр, чтобы приблизиться к истребителю. В результате между самолетами было расстояние около 6 метров (Boeing сообщает о 20 футах). Оба самолета выровняли свои скорости и высоту, после чего пилот истребителя совершил "соединение" с беспилотником и получил запланированный объем топлива.

Самолет MQ-25 после дополнительных испытаний будет отправлен в Норфолк, штат Вирджиния, для тестирования полетов с палубы авианосца ВМС США.

Контр-адмирал Брайан Кори, который руководит исполнительным офисом программы по беспилотной авиации и ударному оружию США, заявил, что в течение следующих нескольких лет сотрудничество "Боингом" в этом направлении еще больше углубится.

Президент и гендиректор Boeing Defense Леанн Карет в свою очередь озвучила прогноз, что такие беспилотные системы в ближайшем будущем будут интегрированы в оборонительные операции ВМС США.

Напомним: 2 июня сенаторы США демократы Джин Шахин, Крис Мерфи и республиканец Роб Портман обсудили с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном военную поддержку Украины.