Сенаторы США обсудили с Зеленским военную помощь Украине

Сенаторы США демократы Джин Шахин, Крис Мерфи и республиканец Роб Портман обсудили с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном военную поддержку Украине.

Источник: брифинг по итогам встречи, "Радио Свобода"

Прямая речь Портмана: "Мы обсудили с президентом новую военную помощь, которая была бы более эффективной для того, чтобы Украина могла себя защищать".

Детали: По словам Шахин, Таран предоставил ей и ее коллегам конкретные сведения о том, в какой помощи нуждаются ВСУ.

Сенатор добавила, что они услышали это сообщение и передадут его в Конгресс и Белый дом.

Напомним: