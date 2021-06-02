Сенаторы США обсудили с Зеленским военную помощь Украине
Среда, 2 июня 2021, 15:11
Сенаторы США демократы Джин Шахин, Крис Мерфи и республиканец Роб Портман обсудили с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном военную поддержку Украине.
Источник: брифинг по итогам встречи, "Радио Свобода"
Прямая речь Портмана: "Мы обсудили с президентом новую военную помощь, которая была бы более эффективной для того, чтобы Украина могла себя защищать".
Детали: По словам Шахин, Таран предоставил ей и ее коллегам конкретные сведения о том, в какой помощи нуждаются ВСУ.
Сенатор добавила, что они услышали это сообщение и передадут его в Конгресс и Белый дом.
Напомним:
- Госдепартамент США запрашивает 6,1 миллиарда дол. для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти 300 млн дол. странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России.