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Сенаторы США обсудили с Зеленским военную помощь Украине

Среда, 2 июня 2021, 15:11

Сенаторы США демократы Джин Шахин, Крис Мерфи и республиканец Роб Портман обсудили с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном военную поддержку Украине.

Источник: брифинг по итогам встречи, "Радио Свобода"

Прямая речь Портмана: "Мы обсудили с президентом новую военную помощь, которая была бы более эффективной для того, чтобы Украина могла себя защищать".

Детали: По словам Шахин, Таран предоставил ей и ее коллегам конкретные сведения о том, в какой помощи нуждаются ВСУ.

Сенатор добавила, что они услышали это сообщение и передадут его в Конгресс и Белый дом.

Напомним: 

  • Госдепартамент США запрашивает 6,1 миллиарда дол. для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти 300 млн дол. странам Европы и Евразии с целью противодействия угрозам со стороны России.

Темы: СШАВооруженные силыЗеленскийУкраинаМинобороны


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