В украинского политзаключенного ухудшилось состояние здоровья

В российском СИЗО ухудшилось состояние здоровья украинского политзаключенного крымского татарина Меджита Абдурахманова.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского татарина Меджита Абдурахманова, который незаконно содержится в "СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области" и безосновательно обвиняется оккупационными властями в совершении уголовного преступления, а именно участия в организации "Хизб ут -Тахрир", существенно ухудшилось.

Сейчас Меджит Абдурахманов жалуется на постоянные боли в спине, из-за чего он не может самостоятельно передвигаться".

Детали: По словам Денисовой, чтобы Абдурахманов присутствовал на судебном заседании ему провели местную анестезию.

После этого, с помощью специального медсредства для передвижения, его доставили в суд.

Сейчас, по ее словам, администрация СИЗО не предоставляет украинцу надлежащего обследования и лечения, а обращение в медчасть - игнорируются.

Денисова отмечает, что действия россиян расцениваются как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Украинский омбудсмен обратилась к коллеге из РФ Татьяне Москальковой, чтобы та приняла меры и возобновила права Абдурахманова, а именно: провести полное обследование и предоставить ему соответствующее лечение.