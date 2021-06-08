Оккупанты стреляли у Лебединского и Луганского, без потерь
7 июня на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - возле Лебединского и Луганского.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, у Лебединского наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники открывали огонь в ответ.
Кроме того, 8 июня также было два нарушения "тишины" со стороны оккупантов. Вблизи Новгородского противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военных ВСУ, как сообщается, нет.