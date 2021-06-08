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Оккупанты стреляли у Лебединского и Луганского, без потерь

Вторник, 8 июня 2021, 07:30

7 июня на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - возле Лебединского и Луганского.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Лебединского наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, 8 июня также было два нарушения "тишины" со стороны оккупантов. Вблизи Новгородского противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военных ВСУ, как сообщается, нет.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбасс


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