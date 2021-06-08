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Вакцинация против коронавируса: 48 тысяч прививок сделали в Украине за сутки

Вторник, 8 июня 2021, 09:35
УП

48 161 человек был привит против COVID-19 в понедельник 7 июня: одну дозу получили 43 137 человек, вторую дозу – 5 024 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В течение суток работали 448 мобильных бригад и 552 прививочных пункта.

С начала прививочной кампании привито 1 284 145 человек, из них первую дозу вакцины получили 1 284 143 человека, обе дозы получили 152 142 человека – они уже полностью иммунизированы против коронавируса SARS CoV 2.

Всего проведено 1 436 285 прививок против коронавирусной болезни.

 

По состоянию на 8 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 653 525 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медициназдоровье


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