COVID-19: в Киеве за сутки 700 больных, 866 человек – выздоровели

За минувшие сутки в столице подтвердили заболевание на коронавирус в 700 человек, 866 человек выздоровели после болезни.

Источник: Telegram-канал городского головы Виталия Кличко

Детали: Всего в Киеве подтвердили заболевание на коронавирус в 209 825 человек, за предыдущие сутки - 700.

В частности, в Киеве заболели:

392 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

245 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

29 девочек от 1 месяца до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за предыдущие сутки зафиксировали 1 летальный случай от вируса (всего 5132).

44 больных на коронавирус госпитализировали, 25 - госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Преодолели COVID-19 866 человек, всего в Киеве выздоровели - 186 148 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (153), Соломенском (137) и в Дарницком (120) районах.