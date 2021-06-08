COVID-19: в Киеве за сутки 700 больных, 866 человек – выздоровели
Вторник, 8 июня 2021, 11:19
За минувшие сутки в столице подтвердили заболевание на коронавирус в 700 человек, 866 человек выздоровели после болезни.
Источник: Telegram-канал городского головы Виталия Кличко
Детали: Всего в Киеве подтвердили заболевание на коронавирус в 209 825 человек, за предыдущие сутки - 700.
В частности, в Киеве заболели:
- 392 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 245 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 29 девочек от 1 месяца до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.
Кроме того, за предыдущие сутки зафиксировали 1 летальный случай от вируса (всего 5132).
44 больных на коронавирус госпитализировали, 25 - госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Преодолели COVID-19 866 человек, всего в Киеве выздоровели - 186 148 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (153), Соломенском (137) и в Дарницком (120) районах.
Украинская правда