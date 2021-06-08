Судью поймали на взятке
Вторник, 8 июня 2021, 11:20
Судью Днепропетровского райсуда Днепропетровской области задержали при получении 2,5 тысячи долларов взятки.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram
Дословно: "Установлено, что судья требовала и получила $ 2,5 тысячи от гражданина за принятие решения по гражданскому делу".
Детали: По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о судье Лале Новик.
Сейчас решается вопрос о сообщении судье о подозрении. Следственные действия продолжаются.
Украинская правда