Судью поймали на взятке

Судью Днепропетровского райсуда Днепропетровской области задержали при получении 2,5 тысячи долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно: "Установлено, что судья требовала и получила $ 2,5 тысячи от гражданина за принятие решения по гражданскому делу".

Детали: По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о судье Лале Новик.

Фото с Telegram

Сейчас решается вопрос о сообщении судье о подозрении. Следственные действия продолжаются.



