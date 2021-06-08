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Судью поймали на взятке

Вторник, 8 июня 2021, 11:20
Фото САП

Судью Днепропетровского райсуда Днепропетровской области задержали при получении 2,5 тысячи долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram

Дословно: "Установлено, что судья требовала и получила $ 2,5 тысячи от гражданина за принятие решения по гражданскому делу".

Детали: По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о судье Лале Новик. 

 
Фото с Telegram

Сейчас решается вопрос о сообщении судье о подозрении. Следственные действия продолжаются.

 

Украинская правда
Темы: судвзяткаДнепропетровская область


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