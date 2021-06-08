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Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после ЕС - министр

Вторник, 8 июня 2021, 14:28
Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после ЕС - министр

Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие сертификаты будут введены в действие в Европейском Союзе.

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в эфире телеканала "Украина-24", передает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что в Украине сейчас разрабатываются цифровые COVID-сертификаты на основе аналогичных европейских сертификатов. Они будут содержать полную информацию не только о вакцинации, но и о негативных тестах ПЦР и выздоровлении от коронавирусной болезни. Эти сертификаты будут выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, и будут содержать QR-код.

"Для того, чтобы они начали действовать, их должны утвердить в Европе. Это простой вопрос. Утвердит Европа, и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить сертификат у нас. После этого можно будет его вводить", - сказал Немчинов.

Он сказал, что по полученной от европейских партнеров информации, в Евросоюзе расширили требования к цифровым COVID-сертификатов. В частности, эти сертификаты будут требовать серьезных подзаконных актов, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

"Мы технологически готовы к этому были, наверное, еще полтора или два месяца назад, но они меняют свои требования при утверждении", - добавил министр.

Сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

В то же время семь стран Евросоюз 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации за месяц до запуска программы по всему блоку.

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Темы: коронавирусвакцинация
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