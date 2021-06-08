В Институте химии НАН Украины изготавливали алкоголь "известных брендов" - прокуратура

Служащие госпредприятия "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины незаконно производили алкогольные напитки.

Источник: сообщение Киевской прокуратуры

Дословно: "Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов".

Детали: В прокуратуре отмечают, что злоумышленники незаконно изготовили более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получили прибыль более чем 1,3 млн гривен.

По данному факту сообщено о подозрении трем лицам.