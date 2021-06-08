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Украина упростила пересечение границы во время карантина

Вторник, 8 июня 2021, 15:06
Украина упростила пересечение границы во время карантина

Правительство расширило перечень документов, которые позволяют пересекать границу Украины на въезд во время карантина.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня 2021 года № 583. Уже в среду нормы этого постановления будут применяться в пунктах пропуска.

Теперь при пересечении границы Украины иностранцам нужно иметь, кроме полиса страхования, - отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс-тест, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID- 19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Прямая речь Демченко: "Если сейчас условием является наличие отрицательного ПЦР теста, то с завтрашнего дня перечень расширен до трех документов: ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген или справка о полной вакцинации.

Для граждан Украины обязательной нормой при возвращении домой остается самоизоляция, которой можно избежать, предъявив отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест (которым не более 72 часов -ред.) или справку о полной вакцинации.

Дополнительно: Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Действующим остается запрет на въезд из Индии иностранцам, украинцы при возвращении из этой страны должны пойти на самоизоляцию.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровкарантинграница
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