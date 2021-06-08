Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина упростила пересечение границы во время карантина

Вторник, 8 июня 2021, 15:06

Правительство расширило перечень документов, которые позволяют пересекать границу Украины на въезд во время карантина.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 8 июня вступило в силу постановление Кабинета министров от 2 июня 2021 года № 583. Уже в среду нормы этого постановления будут применяться в пунктах пропуска.

Теперь при пересечении границы Украины иностранцам нужно иметь, кроме полиса страхования, - отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс-тест, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID- 19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Прямая речь Демченко: "Если сейчас условием является наличие отрицательного ПЦР теста, то с завтрашнего дня перечень расширен до трех документов: ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген или справка о полной вакцинации.

Для граждан Украины обязательной нормой при возвращении домой остается самоизоляция, которой можно избежать, предъявив отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест (которым не более 72 часов -ред.) или справку о полной вакцинации.

Дополнительно: Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Действующим остается запрет на въезд из Индии иностранцам, украинцы при возвращении из этой страны должны пойти на самоизоляцию.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министровкарантинграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Кабинет министров
Цена экологических пакетов со временем снизится - Минприроды
Любченко обсудил с директором ЕБРР возобновление работы номинационного комитета
Совет по развитию креативной экономики начал работу
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...