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Найден мертвым 8-летний мальчик, которого искали несколько дней на Днепропетровщине

Вторник, 8 июня 2021, 16:32
Найден мертвым 8-летний мальчик, которого искали несколько дней на Днепропетровщине

На Днепропетровщине полиция обнаружила тело 8-летнего мальчика из города Покров, централизованные поиски которого продолжались два дня.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.

На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.

К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. За вещами ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

 

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьполиция
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