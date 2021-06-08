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В Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Вторник, 8 июня 2021, 23:34
В Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

На проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.

Источник: Отдел коммуникации полиции Харьковской области, местное издание "057.ua"

Детали: Сейчас медики на месте оказывают помощь пострадавшим. По информации харьковского издания, среди пострадавших есть 16-летний подросток. Он якобы получил проникающее ранение грудной клетки. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Также двое пострадавших, 33 и 19 лет, находятся в удовлетворительном состоянии.

По предварительной информации, неизвестный гражданин бросил гранату. Об этом полицию сообщили в 21:53.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали. Сейчас с ним работают полицейские.

Украинская правда

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Темы: Харьковвзрывполиция
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