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"Ничто окончательно не согласовано" – Кулеба после разговора в Германии о "Северном потоке-2"

Среда, 9 июня 2021, 04:39

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в Германию и 8 июня обсудил с немецкими чиновниками строительство газопровода "Северный поток-2", функционирования Нормандского формата и признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Источник: Пресс-служба МИД

Дословно: "Укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ находилось в центре внимания на встрече с государственным секретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Отдельной темой стали угрозы российского газопровода "Северный поток-2".

Детали: Кулеба провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Яном Гекер, двумя ключевыми темами которых стали угрозы "Северного потока-2" и дальнейшее функционирование Нормандского формата.

Кроме того, Кулеба обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Прямая речь Кулебы: "В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандскому формату.

В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной.

Германия – это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы".

Украинская правда
Темы: МИДГерманияКулеба Дмитрий


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