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Более 53 тысяч жителей Украины привили против коронавируса 8 июня

Среда, 9 июня 2021, 08:55

53 161 человек привит против COVID-19 в Украине 8 июня: одну дозу вакцины получили 43 925 человек, вторую дозу – 9 236 человек.

Источник: МОЗ и дашборд СНБО

Детали: В этот вторник работали 485 мобильных бригад и 624 прививочных пункта.

С начала прививочной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу - 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 489 446 прививок.

 

По состоянию на 9 июня в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 659 473 человека.

Украина понемногу наращивает темпы вакцинации.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Лидером прививок и первой, и второй дозой вакцины является столица Киев.

 
health-security.rnbo.gov.ua/vaccination

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияздоровье


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