Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен: Освобождение от санкций против "Северного потока-2" может быть пересмотрено

Среда, 9 июня 2021, 09:30
Блинкен: Освобождение от санкций против Северного потока-2 может быть пересмотрено

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение от санкций компании Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига может быть пересмотрено.

Об этом он сказал в течение слушаний в Конгрессе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Nord Stream 2 AG - основная компания, отвечающая за строительство "Северного потока-2" и на 100% принадлежащая российскому "Газпрому".

"Мы сделали исключение для санкций, но это исключение может быть отменено в любое время", - сказал госсекретарь Блинкен. Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Германией по уменьшению вреда от "Северного потока-2", в частности для Украины.

"Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы избежать и смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода. А это значит компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа в обход Украины. И убедиться, что Россия не может использовать энергию как инструмент принуждения против Украины или другой страны в регионе", - рассказал Энтони Блинкен.

Государственный секретарь добавил, что на то время, когда команда Джо Байдена приступила к работе, газопровод был построен более чем на 90%. И по его мнению, предотвратить физическое завершение строительства путем санкций было маловероятно.

Германия ранее заявила, что Украина должна остаться транзитной страной для экспорта российского газа.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что завершение российского газопровода "Северный поток-2" является "свершившимся фактом", защищая решение отказаться от некоторых санкций и пообещав ответ, если Москва попытается использовать газ как оружие.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Axios заявил, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

Темы: Северный поток-2санкцииСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: