Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От взрыва в Харькове пострадали пять человек, среди них подростки

Среда, 9 июня 2021, 09:56
От взрыва в Харькове пострадали пять человек, среди них подростки

В результате взрыва в Харькове в медицинские учреждения с повреждениями разной степени тяжести доставили пятерых пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: Правоохранители приводят уточненные данные. Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отдел полиции 8 июня в 21:53 от прохожего.

 

На месте происшествия правоохранители установили, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5.

В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Всех пострадавших с осколочными ранениями доставили в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушитель задержан, ему объявлено о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Что предшествовало: Поздно вечером 8 июня появилась информация, что на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв. Предварительно сообщалось о трех пострадавших.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: