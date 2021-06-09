Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ
Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международный выставочный центр.
Источник: HELSI для пациентов
Дословно: "Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем".
Детали: Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве.
Чтобы записаться на прививку от коронавируса нужно на сайте Helsi.me выбрать удобный день и время для вакцинации и отправить заявку.
После этого пользователь получит смс с подтверждением деталей записи.
На входе в МВЦ нужно будет показать смс-подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дия.
Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi.
Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi.
Напомним:
- Директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург рассказала, что одной из причин очередей МВЦ является то, что граждане, которые приходят для прививки, не имеют подписанной декларации с семейным врачом.
- Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации. Для сравнения, по ее словам, за 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек. За то же время в МВЦ прививают - около 100.
- Некоторые граждане, которые вакцинировались 5 июня, по 5 часов ждали у МВЦ.