Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международный выставочный центр.

Источник: HELSI для пациентов

Дословно: "Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем".

Детали: Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве.

Чтобы записаться на прививку от коронавируса нужно на сайте Helsi.me выбрать удобный день и время для вакцинации и отправить заявку.

После этого пользователь получит смс с подтверждением деталей записи.

На входе в МВЦ нужно будет показать смс-подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дия.

Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi.

Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi.

Напомним: