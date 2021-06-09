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Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ

Среда, 9 июня 2021, 11:26

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международный выставочный центр.

Источник: HELSI для пациентов

Дословно: "Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем".

Детали: Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве.

Чтобы записаться на прививку от коронавируса нужно на сайте Helsi.me выбрать удобный день и время для вакцинации и отправить заявку.

После этого пользователь получит смс с подтверждением деталей записи.

На входе в МВЦ нужно будет показать смс-подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дия.

Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi.

Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi.

Напомним:

  • Директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург рассказала, что одной из причин очередей МВЦ является то, что граждане, которые приходят для прививки, не имеют подписанной декларации с семейным врачом.
  • Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации. Для сравнения, по ее словам, за 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек. За то же время в МВЦ прививают - около 100.
  • Некоторые граждане, которые вакцинировались 5 июня, по 5 часов ждали у МВЦ.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусКиев


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