Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ

Среда, 9 июня 2021, 11:26
Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международный выставочный центр.

Источник: HELSI для пациентов

Дословно: "Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем".

Детали: Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве.

Чтобы записаться на прививку от коронавируса нужно на сайте Helsi.me выбрать удобный день и время для вакцинации и отправить заявку.

После этого пользователь получит смс с подтверждением деталей записи.

На входе в МВЦ нужно будет показать смс-подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дия.

Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi.

Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi.

Напомним:

  • Директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург рассказала, что одной из причин очередей МВЦ является то, что граждане, которые приходят для прививки, не имеют подписанной декларации с семейным врачом.
  • Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации. Для сравнения, по ее словам, за 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек. За то же время в МВЦ прививают - около 100.
  • Некоторые граждане, которые вакцинировались 5 июня, по 5 часов ждали у МВЦ.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: