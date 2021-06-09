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Послы ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крыму – СМИ

Среда, 9 июня 2021, 11:41
Послы ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крыму – СМИ
Фото pizzatravel.com.ua

Послы стран Евросоюза в среду 9 июня утвердили продление запрета на инвестирование в Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для продолжения запрета ЕС на инвестиции в Крыму еще на год", – сообщил журналист.

По его словам, дальнейшее утверждение решения на Совете ЕС ожидается в ближайшие дни.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

В МИД РФ заявили, что режим санкций в отношении России, закрепленный во многих законодательных актах стран Запада, останется навсегда, потому что Крым не отдадут.

Недавно глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия запретила въезд призвал к ужесточению санкций против российских чиновников.

 

Украинская правда
Темы: ЕСКрымсанкции
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