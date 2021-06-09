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В "Центре противодействия дезинформации" работает один человек – и та без зарплаты

Среда, 9 июня 2021, 12:15

Единственной сотрудницей Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны является его руководитель Полина Лысенко, которая за несколько месяцев работы еще не получала заработной платы.

Источник: статья УП: "Что делать, когда врет Арестович и Facebook? Объясняют руководительницы новых центров при СНБО и Минкульте"

Прямая речь Лысенко: "Я единственная сотрудница Центра".

Детали: С момента формального основания Центра противодействия дезинформации при СНБО и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте прошло два месяца - центр при СНБО презентовали 6 апреля, при Минкульте 31 марта.

Однако ни один из них до сих пор не получил помещения, финансирования и штата. Поэтому оба не могут полноценно начать работу.

По словам Лысенко, со 2 апреля, момента ее назначения, она работает без зарплаты.

По ее расчетам, примерный бюджет на оплату труда половины штата, то есть 26 человек, к концу 2021 года - 11-12 миллионов гривен. Это около 60 тысяч гривен в месяц на специалиста. Большинство будущего штата составлять аналитики. Средства на финансирование, по словам руководительницы центра, должен найти Минфин.

Офисом Лысенко сейчас является крошечный кабинет на первом этаже здания СНБО и ситуативная комната в Офисе президента, куда центр должен перебраться.

Бюджет другого центра, при Минкульте, должен составить примерно 10 млн в год, но средств Минфин пока так и не выплатил.

Вместе с руководительницей Любовью Цыбульской в ​​центре при Минкульте работает еще 4 человека. Встречи проводятся в министерстве.

Прямая речь Цыбульской: "Мы уже можем говорить, что мы работаем, однако пока нет государственных денег и возможностей набрать коллектив, я бы не говорила, что центр окончательно учрежден".

Украинская правда
Темы: дезинформациязарплатыСНБО


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