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Верховный суд окончательно забрал землю на Трухановом у охранников Медведчука

Среда, 9 июня 2021, 12:28

По кассационной жалобе прокуратуры Верховный суд вернул столичной общине землю на Трухановом острове стоимостью более 25 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Высшая судебная инстанция окончательно подтвердила законность требований прокуратуры в этом долгосрочном деле.

Организация, которая самовольно заняла прибрежную зону и закрыла к ней свободный доступ киевлянам, обязана возвратить землю столичной общине, освободив от всех сооружений".

Детали: Верховный суд поддержал позицию прокуратуры по делу о возвращении территориальной общине столицы земельного участка площадью 1,16 га на Трухановом острове в г. Киеве стоимостью более 25 млн гривен.

По данным расследования Bihus.info, этот участок захватили соратники председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, владельцы частного охранного агентства "Шторм, перекрыв доступ к Днепру.

Прокуратура доказала, что землю они заняли незаконно, а строительство зданий и сооружений спортивно-оздоровительного комплекса осуществили без соответствующих разрешительных документов и на земельном участке коммунальной собственности.

Предыстория:

  • В ноябре 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокурора и обязал юридическое лицо вернуть территориальной общине земельный участок на Трухановом, освободив его от размещенного там имущества.
  • Суд апелляционной инстанции указанное решение отменил. Не соглашаясь с указанным постановлением Киевская городская прокуратура обжаловала его в Верховный суд, который поддержал доводы прокурора.

Украинская правда
Темы: МедведчукземляпрокуратураКиев


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