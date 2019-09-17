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СМИ: Охранники Медведчука захватили территорию на Трухановом острове

Вторник, 17 сентября 2019, 13:56
СМИ: Охранники Медведчука захватили территорию на Трухановом острове

Соратники народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, владельцы частного охранного агентства "Шторм", захватили территорию на Трухановом острове в Киеве, перекрыв доступ к Днепру.

Источник: расследование Bihus.info.

Подробности: В общем "Шторм" занял более 11 000 квадратных метров территории Труханова острова. Участок огражден высоким забором, который и закрывает доступ к берегу.

И это не единственное нарушение законодательства, говорится в расследовании, Труханов остров - рекреационная зона. Здесь запрещено строительство частных сооружений.

Но на занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка по типу военной. На территории постоянно находится с десяток охранников.

Фирма "Шторм" принадлежит соратникам Виктора Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний также стал однопартийцем Медведчука и в этом году вместе с ним стал депутатом Верховной Рады.

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.

Информации о любом другом клиенте этой компании журналистам найти не удалось.

По словам самого Черного, "Шторм" просто охраняет на Трухановом острове "какой-то объект":

"Там есть договор с владельцами этого объекта, мы просто охраняем. А тренировочная база - там нет тренировочной базы, так как тренировочная база – это, когда постоянно тренировки проходят, а там не происходят постоянно", - заявил он.

 Черный отказался ответить на вопрос, что именно там охраняют его сотрудники.

 

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что участок учитывается за  районной общественной организацией "Клуб Казак".

Еще в 2014-м эта организация пыталась в судебном порядке доказать право собственности на старые советские сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

Как выяснили журналисты эта же общественная организация помогла Виктору Медведчуку в начале 2000-х получить около 10 гектаров заповедной зоны на берегу Днепра.

Общественная организация "Клуб Козак" попросила гектары национального парка Белоозерский в Переяславе-Хмельницком под свою уставную деятельность, в результате десятки тысяч квадратов природоохранного значения оказались в пользовании ООО "Терра-Инвест", которая принадлежит Виктору Медведчуку.

Затем фирма перепродала землю компании беглого эксминистра доходов и сборов Александра Клименко "Голдвейн". Впоследствии там появились угодья "Хантер Хаус" с отелем, вертолетной площадкой, собственной церковью и частным зоопарком. Там после побега эксминистра нашли медведей, двух редких амурских тигров.

 

Руководит районной общественной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник народного депутата Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Виктора Медведчука.

Сам Марченко был совладельцем не менее 4 аграрных компаний, частью которых в 2017-м году стала владеть жена Виктора Медведчука - Оксана.

Кроме того, согласно финансовым отчетам партий, именно этот человек пожертвовал политсиле "За жизнь" более полутора миллионов гривен. Но по словам, Виктора Медведчука, ни общественной организации, ни ее руководителя он так и не вспомнил.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно партии "Оппозиционная платформа за жизнь", одним из лидеров которой является кум Путина Виктор Медведчук.
  • Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук называет абсурдными слова президента Владимира Зеленского о непрозрачности финансирования партии "ОПЗЖ".
  • До президентских выборов глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук предлагал Владимиру Зеленскому в случае победы заключить соглашение с Кремлем, чтобы восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый российский газ.
  • На первом съезде ОПЗЖ Медведчук заявлял о необходимости создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
  • После этого заявления ГПУ начала уголовное производство о возможной госизмене и сепаратизме Медведчука.
  • Несмотря на это Медведчук заявлял, что Москва и боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской согласны с его "планом" по "установлению мира".
  • Во время президентских и парламентских выборов Медведчук пиарился на том, что якобы может договориться с РФ о продлении контракта на транзит газа и не раз ездил в Россию.
  • На досрочных парламентских выборах партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила вторую по величине фракцию в Верховной Раде 9 созыва: 43 депутата, из которых 37 по списку (партия получила 13.05% поддержки) и 6 мажоритарщиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукКиевОПЗЖ
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