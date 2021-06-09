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В ДТП погибла супружеская пара "свободовцев" и их ребенок

Среда, 9 июня 2021, 13:22
В ДТП погибла супружеская пара свободовцев и их ребенок

На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли трое жителей Кировоградщины - семья представителей ВО "Свобода".

Источник: Нацполиция, председатель партии "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook

Детали: 8 июня на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Вблизи с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка столкнулись автомобили "AUDI Q7" и грузовик "VOLVO" с полуприцепом.

Полицейские установили, что водитель внедорожника, которому через несколько дней должно было исполниться 45 лет, двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущество в движении грузовику.

 

Между транспортными средствами произошло столкновение. В результате ДТП водитель "AUDI", его 42-летняя жена и 6-летняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Во внедорожнике также находилась еще одна дочь супругов, которой 16 лет. Сейчас девушка находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больницы. Новая Каховка. Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области, указывает полиция.

Тягнибок сообщил, что в этом ДТП погиб зампредседателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода" Эдуард Жмутский, его жена Марина, которая была руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы" и их младшая дочь Злата.

 

Тягнибок пишет, что старшая дочь супругов Алина сейчас находится в коме.

Украинская правда

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Темы: ДТПКировоградская область
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