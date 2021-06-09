В Киеве накрыли офис "черных коллекторов", которые терроризировали граждан звонками

Правоохранители разоблачили группу "черных" коллекторов, которые угрожали насилием гражданам, трем лицам сообщено о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, Департамент стратегических расследований Нацполиции

Прямая речь Максимец: "На организаторов "черного" бизнеса работал целый офис. Операторы чуть ли не ежечасно звонили гражданам и заводили на них "личные дела", где содержались контакты всех лиц, которые могут быть знакомы с заемщиком.

Поэтому звонили и тем, кто не был должником или поручителем. Досаждали даже руководителям учреждений, где работали заемщики, и их коллегвм. Телефонный "террор" не прекращался даже после блокировки номеров, поскольку "коллекторы" использовали их десятками".

Детали: Согласно материалам следствия, с марта 2019 группа лиц организовала деятельность коллекторского "колл-центра", из которого осуществлялись звонки гражданам с требованиями возврата долгов перед компанией мгновенного кредитования.

Сумма "долгов", которая подлежала уплате, колебалась от 1,5 тыс. гривен до 180 тыс. гривен. При этом звонки поступали и гражданам, которые не имели никакого отношения к таким финансовым обязательствам, и сопровождались угрозами применения насилия над ними и их близкими родственниками, угрозами повреждения или уничтожения их имущества и тому подобное.

В рамках следствия правоохранители установили 14 человек, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

Организатором противоправной деятельности оказался киевлянин, который координировал и контролировал деятельность группировки.

Контакты и персональные данные граждан злоумышленники получали из клиентских баз компаний, предоставляющих услуги быстрого кредитования. Одна из таких фирм арендовала "коллекторам" офисы, которые находились в Киеве и Запорожье.

Личные дела людей, которых терроризировали коллекторы

По результатам предварительного расследования 8 июня трем участникам преступной группы, которые организовали "черный" бизнес, сообщено о подозрении.

Наличие обоснованного подозрения подтверждается собранными в уголовном деле доказательствами, а именно показаниями свидетелей и потерпевших, заключением экспертизы видео и звукозаписей, протоколами изъятых документов и вещей, а также другими доказательствами в их совокупности, указывает прокуратура.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.