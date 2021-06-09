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Еврокомиссия: Виктор и Александр Януковичи остаются под санкциями ЕС

Среда, 9 июня 2021, 13:52

В Еврокомиссии подтвердили, что Суд ЕС аннулировал старые санкции Евросоюза против Виктора и Александра Януковичей, но они продолжают оставаться под действием ограничительных мер Евросоюза.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Спикер подчеркнул, что действующие санкции против Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать.

"Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года", - сказал Стано.

Представитель внешнеполитической службы ЕС напомнил, что действующие санкции продолжают действовать до 6 марта 2022 года и традиционно к тому времени, как срок действия ограничений истекает, Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

"Любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов", - напомнил Стано.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, какие последствия это решение может иметь для санкционных режимов ЕС. "Мы приняли решение во внимание, но его и последствия анализирует Совет ЕС", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, Суд ЕС 9 июня впервые отменил санкции Евросоюза, примененные против президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра. Суд аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года о продлении на год персональных санкций.

Темы: ЯнуковичсанкцииЕСЕврокомиссия


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