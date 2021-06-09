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В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

Среда, 9 июня 2021, 14:39

В среду в Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Вакцину закупают за государственные средства через агентство Crown Agents.

Ее используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

Прививки будут осуществлять мобильные бригады.

Сообщается, что за каждым человеком, который получит первую прививку вакциной Comirnaty/Pfizer, зарезервируют вторую дозу.

Сейчас Украина уже получила 234 тысяч доз этого препарата.

В Минздраве сообщают, что Украина уже получила 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, в рамках глобальной инициативы COVAX. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме Pfizer, Украина уже получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

В Минздраве отмечают, что сейчас в стране достаточно вакцин, чтобы обеспечить прививки против COVID-19 для всех приоритетных групп.

Вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Напомним:

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Украина


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