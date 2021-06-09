Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

Среда, 9 июня 2021, 14:39
В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

В среду в Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: Вакцину закупают за государственные средства через агентство Crown Agents.

Ее используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

Прививки будут осуществлять мобильные бригады.

Сообщается, что за каждым человеком, который получит первую прививку вакциной Comirnaty/Pfizer, зарезервируют вторую дозу.

Сейчас Украина уже получила 234 тысяч доз этого препарата.

В Минздраве сообщают, что Украина уже получила 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, в рамках глобальной инициативы COVAX. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме Pfizer, Украина уже получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз вакцины CoronaVac/Sinovac.

В Минздраве отмечают, что сейчас в стране достаточно вакцин, чтобы обеспечить прививки против COVID-19 для всех приоритетных групп.

Вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: