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Байден и Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века

Среда, 9 июня 2021, 15:36
Байден и Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры 16 июня в Женеве на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку. Официально место проведения встречи должны подтвердить позже в среду.

Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Она окружена деревьями секвойи, кустарниками и старинными фонтанами, из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и парусники.

В эпоху холодной войны президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели в Женеве свой первый саммит в ноябре 1985 года и договорились о сокращении ядерных арсеналов.

В 2009 году в Женеве государственный секретарь США Хиллари Клинтон передала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову желтую коробку с красной кнопкой "reset", что символизировало перезагрузку связей при президенте Бараке Обаме. Но слово было неправильно переведено на русский язык как "перезарядить", что создало неудобный момент.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Лавров будут сопровождать Байдена и Путина на переговорах.

На прошлой неделе Байден заявил, что на встрече с Путиным выразит готовность к конструктивному сотрудничеству, но будет оставаться на жесткой позиции по принципиальным вопросам.

Темы: БайденПутинШвейцариядипломатические отношения
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