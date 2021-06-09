В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина, который предоставлял услуги Кремлю

В Швейцарии по запросу США задержали гражданина России Владислава Клюшина, владельца компанией, которая предоставляет услуги мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Meduza.

Клюшин был задержан еще в марте 2021 года, но только на днях об этом написал профильный швейцарский сайт, который занимается анализом информации от органов юстиции.

По данным швейцарского суда, Клюшина арестовали в кантоне Вале 21 марта 2021 года. Запрос на его арест и экстрадицию исходил от управления внешних связей Министерства юстиции США по решению окружного суда штата Массачусетс от 19 марта.

По заявлениям его адвокатов, Клюшин отвергает выдвинутые против него Министерством юстиции США обвинения - но в чем они заключаются, в швейцарских судебных документах не говорится.

Только 8 июня представитель Минюста США сообщил, что власти США обвиняют Клюшина и его сообщников в инсайдерской торговле "на суммы в десятки миллионов долларов".

В делах об экстрадиции министерство является первой инстанцией, чье решение обвиняемый может обжаловать сначала в федеральном уголовном суде, а затем - в Верховном суде Швейцарии. Однако обе жалобы защиты были отвергнуты, несмотря на предложение Клюшина внести залог в 1,5 миллиона франков ($1,6 млн) - сумму, которую Клюшин назвал соответствующей стоимости его ликвидных активов и не менее 40% всех его активов.

Федеральный уголовный суд Швейцарии в своем решении, однако, указал, что такая сумма, скорее всего, соответствует не более чем годовому доходу арестованного, и на этом основании отклонил просьбу о замене ареста другой мерой пресечения. Сейчас Клюшин находится в тюрьме швейцарского города Сион в кантоне Вале, где он был задержан.

Клюшин близок к первому заместителю администрации президента РФ Алексею Громову, против которого США два месяца назад ввели санкции.

Он известен в России как владелец ООО "М13" - крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов. Директор компании М13 Александр Бадика не ответил на запросы журналистов, но факт ареста Клюшина подтвердил источник, близкий к предприятию.

Только в 2020 году М13 заключила через госзакупки контрактов на 355 млн рублей ($4,9 млн). Главной разработкой М13 - системой мониторинга СМИ "Катюша" - с 2016-го пользуется Кремль.

В январе 2021 года М13 получила еще один госконтракт на мониторинг СМИ, мессенджеров и соцсетей для администрации президента РФ и правительства.