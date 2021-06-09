Пограничники и СБУ разоблачили банду, которая переправляла нелегалов в ЕС

Пограничники и Служба безопасности Украины разоблачили преступников, которые переправляли в Евросоюз нелегалов-выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.

Источник: сайт СБУ, Госпогранслужба

Дословно: "СБУ обнаружила и блокировала канал нелегальной миграции в страны ЕС выходцев из Южной Азии. Среди иностранцев были граждане из стран с повышенной террористической угрозой".

Детали: Участниками межрегиональной преступной группы были жители Закарпатской, Киевской и Черновицкой областей. Они незаконно переправляли иностранцев вне установленных пунктов пропуска, через участки "зеленой" границы.

В группу привлекли выходца из Афганистана, который подыскивал "клиентов" и переправлял их в Украину. Стоимость "услуги" по перемещению составляла от $3 до 6 тысяч с человека.

Противоправная схема действовала с ноября 2020 года.

Оперативники Госпогранслужбы установили, что за это время организаторы пытались нелегально переправить в Венгрию и Румынию более 2 десятков незаконных мигрантов, прибывающих в Украину, как студенты. Семь групп нелегалов задержали пограничники Мукачевского отряда.

Некоторых из нелегальных мигрантов уже депортировали из Украины.

В рамках уголовного производства провели ряд обысков по месту жительства фигурантов.

Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) УК.