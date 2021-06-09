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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о национальном сопротивлении

Среда, 9 июня 2021, 18:15

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рекомендовал нардепам принять законопроект №5557, инициированный президентом Владимиром Зеленским, об основах национального сопротивления, который предусматривает широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности.

Источник: пресс-служба "Слуги народа" со ссылкой на председателя комитета Александра Завитневич

Детали: Указывается, что законопроект предусматривает развитие мощной территориальной обороны и создание сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства сформируют систему национального сопротивления.

Возглавить территориальную оборону должен президент как верховный главнокомандующий, руководить ее деятельностью – главнокомандующий ВСУ через командующего войсками территориальной обороны.

Председатель комитета считает, что закон существенно усилит обороноспособность страны, поскольку в каждой области и районе будут организованы подразделения.

Что предшествовало: 25 мая президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять Закон об основах национального сопротивления и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.

Украинская правда
Темы: армиязаконодательство


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