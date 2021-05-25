Зеленский хочет закон о национальном сопротивлении и более крупную армию
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины.
Источник: проекты законов №5557 и №5558 на сайте парламента
Детали: Президент 25 мая внес в Верховную Раду проект Закона об основах национального сопротивления (№5557) и проект Закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (№5558).
Эти законопроекты направлены на рассмотрение руководству парламента. Их тексты на сайте ВР еще не опубликованы.
"Украинская правда" обратилась в Офис президента за подробностями.
Почему это важно: Россия с марта наращивала военную мощь у границ Украины на востоке и в оккупированном Крыму под предлогом военных учений. Под призывы западных стран к деэскалации российские власти анонсировали отвод сил, привлеченных к учениям, с 23 апреля, однако украинские власти видят только вывод 3,5 тысяч военных из Крыма.
Зеленский не исключал, что РФ может держать напряжение с помощью войска как минимум до сентября.
Предыстория:
- В марте Россия стянула войска к украинской границе под предлогом учений.
- В США заявили, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы. США обещали поддержать Украину летальным оружием.
- Страны НАТО требовали деэскалации от России.
- Президент Владимир Зеленский предполагал, что обострением напряжения на востоке Украины Россия тестирует Запад и пытается его запугать.
- 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Перед этим американский президент Джозеф Байден поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и США передумали размещать эсминцы в Черном море.