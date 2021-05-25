Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.

Источник: проекты законов №5557 и №5558 на сайте парламента

Детали: Президент 25 мая внес в Верховную Раду проект Закона об основах национального сопротивления (№5557) и проект Закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (№5558).

Первый законопроект содержит такие понятия, как национальное сопротивление, территориальная оборона, движение сопротивления ("рух спротиву"), добровольческие формирования территориальной общины, зона территориальной обороны и т. п.

Национальный сопротивление – это "составляющая комплексной обороны Украины, включающая в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в Украине с целью максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отражение агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, ввиду которых он будет вынужден прекратить агрессию против Украины".

Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Подготовка граждан к национальному сопротивлению – совокупность мероприятий, которые проводят государственные органы и органы местного самоуправления с целью формирования патриотического сознания и устойчивой мотивации, приобретения ими знаний и практических умений, необходимых для защиты Украины.

Движение сопротивления является системой военных, информационных и специальных мероприятий, организация, планирование, подготовка и поддержка которых осуществляется с целью восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности во время отражения вооруженной агрессии против Украины.

"Ведение движения сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины, которая захвачена агрессором (противником) во время вооруженной агрессии против Украины", – говорится в проекте закона №5557.

Ведущая роль в организации и выполнении задач сопротивления принадлежит Силам специальных операций Вооруженных сил Украины, однако главнокомандующий ВСУ может привлекать другие силы и средства сил безопасности и сил обороны по согласованию с их руководителями.

Вторым законопроектом Зеленский предлагает "утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, которая не превышает 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих".

Действующий закон о численности ВСУ предусматривает количество, не превышающее 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

В особый период численность ВСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента о мобилизации.

Почему это важно: Россия с марта наращивала военную мощь у границ Украины на востоке и в оккупированном Крыму под предлогом военных учений. Под призывы западных стран к деэскалации российские власти анонсировали отвод сил, привлеченных к учениям, с 23 апреля, однако украинские власти видят только вывод 3,5 тысяч военных из Крыма.

Зеленский не исключал, что РФ может держать напряжение с помощью войска как минимум до сентября.

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