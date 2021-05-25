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Зеленский хочет закон о национальном сопротивлении и более крупную армию

Вторник, 25 мая 2021, 13:11
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины.

Источник: проекты законов №5557 и №5558 на сайте парламента

Детали: Президент 25 мая внес в Верховную Раду проект Закона об основах национального сопротивления (№5557) и проект Закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (№5558).

Эти законопроекты направлены на рассмотрение руководству парламента. Их тексты на сайте ВР еще не опубликованы.

"Украинская правда" обратилась в Офис президента за подробностями.

Почему это важно: Россия с марта наращивала военную мощь у границ Украины на востоке и в оккупированном Крыму под предлогом военных учений. Под призывы западных стран к деэскалации российские власти анонсировали отвод сил, привлеченных к учениям, с 23 апреля, однако украинские власти видят только вывод 3,5 тысяч военных из Крыма.

Зеленский не исключал, что РФ может держать напряжение с помощью войска как минимум до сентября.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силыармиязаконодательство


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