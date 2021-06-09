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Школы и больницы: Федоров обещает подключить к скоростному интернету тысячи объектов

Среда, 9 июня 2021, 19:44
Школы и больницы: Федоров обещает подключить к скоростному интернету тысячи объектов

Министр цифровой трансформации заявляет, что к концу 2021 в Украине высокоскоростной интернет появится в трех с половиной тысячах сел и более 11 тысячи объектах социальной инфраструктуры.

Источник: сообщение вицепремьер - министра цифровой трансформации Михаил Федорова

Дословно: "Уже есть четкий план покрытия на этот год:

- 3652 села,

- 11 282 объекта социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.д.);

- более 1,2 млн человек проживают в этих населенных пунктах".

Детали: По словам Федорова, все объекты социальной инфраструктуры до конца 2022 года (по условиям подключения) не будут платить абонентскую плату, а на их базе заработают бесплатные и открытые точки WiFi.

Он добавил, что до 2024 года планируется подключить 95% населения Украины к фиксированному и мобильному интернету.

Предыстория:

В апреле Федоров заявлял о плане подключить к оптическому интернету более 3000 украинских сел в 2021 году.

Украинская правда
Темы: интернеттехнологии
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