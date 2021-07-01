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На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы

Четверг, 1 июля 2021, 03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере 11 человек были ранены в результате взрыва на рынке в районе Садр-Сити в иракском Багдаде.

Источник: Reuters со ссылкой на иракскую полицию и медиков

Детали: Еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Сообщается, что это было второе нападение на Садр-Сити и третье нападение на рынок в Багдаде в этом году. В апреле четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в том же районе. В январе в результате теракта смертника на переполненном рынке погибли по меньшей мере 32 человека.

Обе атаки, как заявлялось, совершили боевики "Исламского государства".

Reuters пишет, что большие бомбовые атаки, которые когда-то были почти повседневным явлением в иракской столице, прекратились после поражения боевиков "Исламского государства" в 2017 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ираквзрыв
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