На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере 11 человек были ранены в результате взрыва на рынке в районе Садр-Сити в иракском Багдаде.

Источник: Reuters со ссылкой на иракскую полицию и медиков

Детали: Еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Сообщается, что это было второе нападение на Садр-Сити и третье нападение на рынок в Багдаде в этом году. В апреле четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в том же районе. В январе в результате теракта смертника на переполненном рынке погибли по меньшей мере 32 человека.

Обе атаки, как заявлялось, совершили боевики "Исламского государства".

Reuters пишет, что большие бомбовые атаки, которые когда-то были почти повседневным явлением в иракской столице, прекратились после поражения боевиков "Исламского государства" в 2017 году.