В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц
В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили 182 человеческих останка.
Источник: The Guardian
Детали: Останки обнаружило сообщество Lower Kootenay Band (коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии) с помощью радара.
Считается, что останки этих 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним сообществам коренных народов и обществу Акьам.
Некоторые останки были похоронены в могилах глубиной три-четыре фута (три фута - 0,9 м).
Школа Святого Евгения открылась в 1890 году. Отмечается, что здесь повторялись вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза. Школа была в ведении католической миссионерской организации Oblates of Mary Immaculate, которая содержала 48 школ, в том числе школу-интернат для индейцев в Саскачеване и школу-интернат Камлупс. В 1969 году федеральное правительство закрыло школу. В 2000 году здание было вновь открыто как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино, которыми руководит община Ктунакса.
Предыстория:
- С XIX века до 1990-х годов более 150 тысяч детей из коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по их насильственной ассимиляции в канадское общество. Жестокое обращение было обычным явлением в школах, а дети умирали от болезней и отсутствия ухода.
- На прошлой неделе коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване обнаружили 751 могилу. В прошлом месяце сообщество Tk'emlúps te Secwe̓pemc нашло 215 безымянных могил, большинство из которых, как считается, принадлежат детям.