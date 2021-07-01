В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц

В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили 182 человеческих останка.

Источник: The Guardian

Детали: Останки обнаружило сообщество Lower Kootenay Band (коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии) с помощью радара.

Считается, что останки этих 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним сообществам коренных народов и обществу Акьам.

Некоторые останки были похоронены в могилах глубиной три-четыре фута (три фута - 0,9 м).

Школа Святого Евгения открылась в 1890 году. Отмечается, что здесь повторялись вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза. Школа была в ведении католической миссионерской организации Oblates of Mary Immaculate, которая содержала 48 школ, в том числе школу-интернат для индейцев в Саскачеване и школу-интернат Камлупс. В 1969 году федеральное правительство закрыло школу. В 2000 году здание было вновь открыто как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино, которыми руководит община Ктунакса.

Предыстория: