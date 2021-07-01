Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц

Четверг, 1 июля 2021, 06:43
школа святого евгения / kimberleybulletin.com

В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили 182 человеческих останка.

Источник: The Guardian

Детали: Останки обнаружило сообщество Lower Kootenay Band (коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии) с помощью радара.

Считается, что останки этих 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним сообществам коренных народов и обществу Акьам.

Некоторые останки были похоронены в могилах глубиной три-четыре фута (три фута - 0,9 м).

Школа Святого Евгения открылась в 1890 году. Отмечается, что здесь повторялись вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза. Школа была в ведении католической миссионерской организации Oblates of Mary Immaculate, которая содержала 48 школ, в том числе школу-интернат для индейцев в Саскачеване и школу-интернат Камлупс. В 1969 году федеральное правительство закрыло школу. В 2000 году здание было вновь открыто как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино, которыми руководит община Ктунакса.

Предыстория:

  • С XIX века до 1990-х годов более 150 тысяч детей из коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по их насильственной ассимиляции в канадское общество. Жестокое обращение было обычным явлением в школах, а дети умирали от болезней и отсутствия ухода.
  • На прошлой неделе коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване обнаружили 751 могилу. В прошлом месяце сообщество Tk'emlúps te Secwe̓pemc нашло 215 безымянных могил, большинство из которых, как считается, принадлежат детям.

Темы: Канада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Футболист Малиновский: Нам не нужно бояться Англии

Ради в первом чтении приняла законопроект об олигархах

инфографикаРада приняла закон о коренных народах, который разозлил Путина

фотоСБУ провела спецоперацию, чтобы организатор "референдума" приехала с РФ – ее задержали

В Киеве обокрали помощника атташе США

Нардепы вернули Нью-Йорк Украине

Все новости...
Канада
В Канаде – десятки смертей из-за аномальной жары
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку covid
Катастрофа МАУ: Канада будет настаивать на ответственности Ирана
Последние новости
21:05
Австрия открылась для туристов из Украины, привытих в том числе китайской вакциной
21:00
Новости 1 июля: ответ Зеленского Путину, закон о коренных народах
20:50
США и Великобритания обвинили ГРУ РФ в сотнях кибератак за два года
20:41
Новости экономики: запуск рынка земли, новое предписание по Витренко, налоговый законопроект
20:29
фотоИз-за обстрела боевиков в Авдеевке сгорел дом
20:19
Португалия ввела ночной комендантский час в столице и нескольких районах
20:05
Футболист Малиновский: Нам не нужно бояться Англии
19:41
УЗ уплатила в бюджет 750 миллионов дивидендов за 2019 год
19:39
Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за требования о компенсации за взрывы во Врбетице
19:29
Во Франции оштрафовали жену медиамагната, за которую на права сдала другая женщина
Все новости...