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COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину

Четверг, 1 июля 2021, 07:10
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину

За сутки 29 июня в мире зарегистрировали 390 671 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 48 878 случаев, в Бразилии - 45 859, в Колумбии - 27 908.

Кроме того, в Великобритании - 26 068 больных, в Аргентине - 22 673.

 

Украина с 633 случаями находится на 60 месте в мире, между Нидерландами и Грецией, а в Европе - на 11 месте.

8500 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 29 месте в мире и на четвёртом - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 29 июня в Украине зафиксировали 633 случая COVID-19 и 40 летальных случаев. Госпитализировали 360 человек, выздоровели 2294 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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