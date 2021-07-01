Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину

Четверг, 1 июля 2021, 07:10

За сутки 29 июня в мире зарегистрировали 390 671 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 48 878 случаев, в Бразилии - 45 859, в Колумбии - 27 908.

Кроме того, в Великобритании - 26 068 больных, в Аргентине - 22 673.

 

Украина с 633 случаями находится на 60 месте в мире, между Нидерландами и Грецией, а в Европе - на 11 месте.

8500 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 29 месте в мире и на четвёртом - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 29 июня в Украине зафиксировали 633 случая COVID-19 и 40 летальных случаев. Госпитализировали 360 человек, выздоровели 2294 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Футболист Малиновский: Нам не нужно бояться Англии

Ради в первом чтении приняла законопроект об олигархах

инфографикаРада приняла закон о коренных народах, который разозлил Путина

фотоСБУ провела спецоперацию, чтобы организатор "референдума" приехала с РФ – ее задержали

В Киеве обокрали помощника атташе США

Нардепы вернули Нью-Йорк Украине

Все новости...
коронавирус
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
В мире сделали более трех млрд прививок от COVID – Bloomberg
Последние новости
21:05
Австрия открылась для туристов из Украины, привытих в том числе китайской вакциной
21:00
Новости 1 июля: ответ Зеленского Путину, закон о коренных народах
20:50
США и Великобритания обвинили ГРУ РФ в сотнях кибератак за два года
20:41
Новости экономики: запуск рынка земли, новое предписание по Витренко, налоговый законопроект
20:29
фотоИз-за обстрела боевиков в Авдеевке сгорел дом
20:19
Португалия ввела ночной комендантский час в столице и нескольких районах
20:05
Футболист Малиновский: Нам не нужно бояться Англии
19:41
УЗ уплатила в бюджет 750 миллионов дивидендов за 2019 год
19:39
Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за требования о компенсации за взрывы во Врбетице
19:29
Во Франции оштрафовали жену медиамагната, за которую на права сдала другая женщина
Все новости...