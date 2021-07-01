COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину

За сутки 29 июня в мире зарегистрировали 390 671 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 48 878 случаев, в Бразилии - 45 859, в Колумбии - 27 908.

Кроме того, в Великобритании - 26 068 больных, в Аргентине - 22 673.

Украина с 633 случаями находится на 60 месте в мире, между Нидерландами и Грецией, а в Европе - на 11 месте.

8500 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 29 месте в мире и на четвёртом - в Европе.

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Напомним: 29 июня в Украине зафиксировали 633 случая COVID-19 и 40 летальных случаев. Госпитализировали 360 человек, выздоровели 2294 человека.