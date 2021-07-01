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"Потеряли доверие": в Киеве уволили руководителя и всю команду коммунальной службы перевозок

Четверг, 1 июля 2021, 08:23

В столице уволили руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтиря и всю команду службы из-за подозрения в работе в интересах отдельной группы перевозчиков.

Источник: пресс-служба КГГА, заместитель председателя КГГА Константин Усов в Facebook

Дословно КГГА: "Город продолжает готовиться к реформированию рынка пассажирских перевозок.

В частности, из-за потери доверия, уволен руководитель коммунальной службы перевозок Сергея Савтиря, а также сообщено об увольнении всех работников предприятия в связи с реорганизацией структуры".

Детали: Усов сообщил, что коммунальную службу уволили после последнего конкурса, где дисквалифицировали две трети перевозчиков, а сам конкурс пытались сорвать "титушки".

По словам заместителя главы КГГА, мэр Виталий Кличко издал распоряжение об увольнении Савтиря из-за потери доверия. Как уточнили УП в пресс-службе Усова, распоряжение об увольнении Савтиря выдали за день до проведения конкурса.

Всем работникам КСП сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия.

Они имеют двухмесячный срок на поиск новой работы.

Усов пояснил, что есть основания полагать, что команда КСП работала в интересах отдельной группы перевозчиков.

В частности, 2020 года служба провела 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций.

При этом было расторгнуто лишь два договора с перевозчиками по их собственной инициативе, через неприбыльность маршрутов.

Также инициировали внеплановую аудиторскую проверку предприятия. Аудит проанализирует финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.

Украинская правда
Темы: КиевувольнениеКГГА


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