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COVID-19: за сутки в Украине 51 смерть и 705 случаев заболевания

Четверг, 1 июля 2021, 08:40
COVID-19: за сутки в Украине 51 смерть и 705 случаев заболевания

За сутки 30 июня в Украине зафиксировали 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 51 смерть из-за болезни, а 464 человек госпитализировали.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В частности, за сутки 30 июня заболели 28 детей и 18 медработников.

Кроме того, госпитализированы - 464 человека; летальных исходов - 51; выздоровели - 1719 человек;

30 июня методом ПЦР протестовали 20 913 человек, методом ИФА - 9 743 человека, экспресс-тестами - 18 382 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

 

За все время пандемии в Украине заболело - 2 235 801 человек; выздоровели - 2 168 387 человек; летальных исходов - 52 391; проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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