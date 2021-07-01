COVID-19: за сутки в Украине 51 смерть и 705 случаев заболевания

За сутки 30 июня в Украине зафиксировали 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 51 смерть из-за болезни, а 464 человек госпитализировали.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В частности, за сутки 30 июня заболели 28 детей и 18 медработников.

Кроме того, госпитализированы - 464 человека; летальных исходов - 51; выздоровели - 1719 человек;

30 июня методом ПЦР протестовали 20 913 человек, методом ИФА - 9 743 человека, экспресс-тестами - 18 382 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 235 801 человек; выздоровели - 2 168 387 человек; летальных исходов - 52 391; проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.