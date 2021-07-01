В "Борисполе" задерживают рейсы в Турцию
В международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию, потому что страна не предоставляет разрешения.
Источник: пресс-служба аэропорта
Дословно: "По состоянию на 8:20, в международном аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02.00 вылет перенесен на 14.00,
- PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03.00 вылет перенесен на 17.30,
- PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11.40 вылет перенесен на 18.20,
- PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05.00 вылет перенесен на 11.00,
- QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12.30 вылет перенесен 17.40".
Детали: Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.
Пассажиров указанных рейсов попросили ориентироваться на официальную информацию от авиакомпаний и отслеживать время вылета на сайте аэропорта.
В "Борисполе" отмечают, что задержка произошла по причинам, на которые не влияет аэропорт.
Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что из-за задержки авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается вылет рейсов Анталия-Киев и Анталия-Одесса.
В украинском ведомстве работают, чтобы обеспечить пассажиров питанием и временным размещением в отеле.
(1/2) У зв’язку із затримкою авіарейсів із України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія-Київ та Анталія-Одеса. @DmytroKuleba доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником pic.twitter.com/IjhlxDk897— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021