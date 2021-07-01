В "Борисполе" задерживают рейсы в Турцию

В международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию, потому что страна не предоставляет разрешения.

Источник: пресс-служба аэропорта

Дословно: "По состоянию на 8:20, в международном аэропорту "Борисполь" произошли задержки рейсов:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02.00 вылет перенесен на 14.00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03.00 вылет перенесен на 17.30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11.40 вылет перенесен на 18.20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05.00 вылет перенесен на 11.00,

QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12.30 вылет перенесен 17.40".

Детали: Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

Пассажиров указанных рейсов попросили ориентироваться на официальную информацию от авиакомпаний и отслеживать время вылета на сайте аэропорта.

В "Борисполе" отмечают, что задержка произошла по причинам, на которые не влияет аэропорт.

Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что из-за задержки авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается вылет рейсов Анталия-Киев и Анталия-Одесса.

В украинском ведомстве работают, чтобы обеспечить пассажиров питанием и временным размещением в отеле.