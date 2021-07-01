Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины

В шести городах Украины есть возможность записаться в электронную очередь на вакцинацию против COVID-19.

Источник: Коронавирус_Инфо, helsi.me

Детали: В частности, можно записаться на вакцинацию против коронавируса в таких городах:

Перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно посмотреть на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

Напомним: