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Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины

Четверг, 1 июля 2021, 11:07
Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины

В шести городах Украины есть возможность записаться в электронную очередь на вакцинацию против COVID-19.

Источник: Коронавирус_Инфо, helsi.me

Детали: В частности, можно записаться на вакцинацию против коронавируса в таких городах:

Перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно посмотреть на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

Напомним: 

  • Столичным жителям советуют записаться, чтобы не стоять в очереди.
  • Прививки делают вакциной Coronavac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.
  • По данным КГГА, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 вакцинировали 7588 горожан.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияУкраинаCovid-2019
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