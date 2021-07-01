Записаться на вакцинацию онлайн можно уже в 6 городах Украины
Четверг, 1 июля 2021, 11:07
В шести городах Украины есть возможность записаться в электронную очередь на вакцинацию против COVID-19.
Источник: Коронавирус_Инфо, helsi.me
Детали: В частности, можно записаться на вакцинацию против коронавируса в таких городах:
- Киев, МВЦ, 30.06 - 4.07;
- Одесса, 6 пунктов, 4.07;
- Харьков, будние дни без ограничений;
- Полтава, 1.07 - 3.07;
- Белая Церковь, 3.07;
- Запорожье, 3.07 - 4.07.
Перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно посмотреть на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.
Напомним:
- Столичным жителям советуют записаться, чтобы не стоять в очереди.
- Прививки делают вакциной Coronavac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.
- По данным КГГА, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 вакцинировали 7588 горожан.
Украинская правда