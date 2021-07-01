Июль в Украине дебютирует жарой и грозами

Ближайшие сутки погода в Украине будет жаркой и дождливой.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Июль дебютирует ливнями. И завтра, 2 июля, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы... Как только на горизонте появится устойчивый сухой антициклон - вам сообщу первым!".

Детали: По данным Диденко, температура воздуха будет ниже в ​​западных областях: +22 +27 градусов, самой высокой - на Востоке, юго-востоке и в Днипре с районами: +27 +32 градуса.

В целом - 25-30 градусов выше нуля.

В дневные часы в Центре и на Юге будет солнце.

В Киеве в пятницу ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. В течение дня 2 июля около 28 градусов.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Украине - периодические дожди, грозы, +25 +32 градуса. В Карпатах свежее - +14 +17 градусов.