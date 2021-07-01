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Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной

Четверг, 1 июля 2021, 13:27

Венгрия до конца июля прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Звонково").

Дословно ГПСУ: "Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают. Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном сайте Госпогранслужбы".

Украинская правда
Темы: Венгрия


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