Венгрия прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной

Венгрия до конца июля прекращает пропуск в двух пунктах на границе с Украиной.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Главное управление полиции Венгрии сообщило Госпогранслужбе Украины о временном ограничении пропуска лиц через границу.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Звонково").

Дословно ГПСУ: "Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают. Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном сайте Госпогранслужбы".