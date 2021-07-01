В Киеве обокрали помощника атташе США

Столичные правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в соцсетях и в комментарии УП, паблик "Киев Оперативный"

Детали: 26 июня потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы.

Как уточнили УП в пресс-службе прокуратуры, следователи установили, что подозреваемая заметила потерпевшую, которая шла по улице Речной в Шевченковском районе. С целью завладения ее личными вещами, подозреваемая подошла к ней сзади и незаметно вытянула кошелек из сумки.

Отмечается, что 29 июня воровку удалось задержать. У 19-летней уроженки Закарпатской области нашли часть похищенных накануне личных вещей потерпевшей, в частности дипломатическую карточку помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

Сейчас девушке сообщено о подозрении в совершении кражи. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Паблик "Киев Оперативный" приводит имя подозреваемой - Ласлова Ирина Гейзовна.