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СБУ проведет антитеррористические учения в центральной синагоге Киева

Четверг, 1 июля 2021, 15:55
СБУ проведет антитеррористические учения в центральной синагоге Киева
Фото с Facebook ГУ СБУ в Киеве и Киевской области

4 июля СБУ проведет антитеррористические учения в центральной синагоге Киева.

Источник: Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook

Дословно: "Учения пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти".

Детали: Отмечается, что во время учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Украинская правда

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Темы: СБУКиев
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