СБУ проведет антитеррористические учения в центральной синагоге Киева
Четверг, 1 июля 2021, 15:55
4 июля СБУ проведет антитеррористические учения в центральной синагоге Киева.
Источник: Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook
Дословно: "Учения пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти".
Детали: Отмечается, что во время учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.
Украинская правда