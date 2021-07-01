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Семь стран ЕС одобрили для въезда вакцину Covishield, которую использует Украина - СМИ

Четверг, 1 июля 2021, 16:11
Семь стран ЕС одобрили для въезда вакцину Covishield, которую использует Украина - СМИ

Семь стран Евросоюза одобрили индийскую вакцину Covishield для прибывающих путешественников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС со ссылкой на свои источники.

Путешественники, которые получили дозы Covishield, теперь будут иметь право на поездку в Австрию, Германию, Словению, Грецию, Ирландию и Испанию. Отдельно Эстония подтвердила, что признает все вакцины, разрешенные Индией.

Источники сообщили, что Исландия и Швейцария, которые не входят в ЕС, также сделали вакцину приемлемой для поездок.

Ранее СМИ сообщали, что Индия угрожала не признавать вакцины ЕС для путешественников, если блок не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

Covishield - это индийская версия Vaxzevria от AstraZeneca, разрешена в ЕС.

Все вакцины, которые в настоящее время дают право на поездки в ЕС, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Европейская комиссия оставила на усмотрение отдельных государств-членов решать, позволять ли путешественникам въезд с вакцинами, не одобренными ЕМА.

Вакцина Covishield была включена в список для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ в феврале.

В материале не указывается, касается ли это разрешение только граждан указанных стран, получивших вакцину в Индии, или вообще приезжих из любых стран.

Как известно, вакцина Covishield используется для вакцинации в Украине.

Напомним, в Евросоюзе с 1 июля официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты, которые должны упростить поездки в Европе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСвакцинациякоронавирус
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