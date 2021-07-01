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СБУ провела спецоперацию, чтобы организатор "референдума" приехала с РФ – ее задержали

Четверг, 1 июля 2021, 16:19
СБУ провела спецоперацию, чтобы организатор референдума приехала с РФ – ее задержали

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организатора антиконституционного "референдума" о создании террористической "ЛНР".

Источник: СБУ

Детали: Известно, что женщина длительное время скрывалась от правосудия на территории РФ. Впрочем, благодаря спецоперации, сотрудникам СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, подозреваемого задержали. Подробности операции ведомство не сообщает.

По данным следствия, злоумышленница принимала активное участие в подготовке и проведении в Попасной "референдума" - возглавляла так называемую "избирательную комиссию". После "голосования" злоумышленница обеспечила "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" в Луганск.

После освобождения Попасной силами АТО, злоумышленница убежала в РФ и скрывалась там.

Кроме того, СБУ заочно сообщила о подозрении бывшему депутату горсовета Золотого, который в мае 2014 возглавил "избирательной комиссии" по проведению псевдореферендуму в городе. Он скрывается на оккупированной территории Луганщины.

Правоохранители пока установили всех ключевых организаторов псевдореферендуму в Попасной и Золотом Луганской области.

Украинская правда
Темы: СБУДонбассоккупация
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