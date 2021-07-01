Киевляне на выходных смогут получить прививку от COVID в поликлиниках

Киевляне уже на этих выходных смогут получить прививку от коронавируса не только в Международном выставочном центре, но и в медицинских учреждениях столицы, где заработает 21 мини-вакцинации центр.

Источник: КГГА

Детали: Пункты вакцинации расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева. Их перечень и часы работы можно найти по ссылке.

С текущей недели они будут работать каждые выходные. Получить вакцину там сможет любой. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me. Там можно выбрать удобное время и место вакцинации.

Кроме того, в центрах можно получить вторую дозу вакцины, даже если до этого человек вакцинировался в МВЦ.

После ревакцинации можно получить Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19.

Прививать в указанных пунктах будут препаратом CoronaVac. В Helsi.me добавили, что "живой" очереди в пунктах не будет, получить вакцину можно будет только по предварительной записи.

С собой желающим необходимо иметь паспорт и код. Также желательно иметь декларацию с семейным врачом, чтобы ускорить процесс внесения данных о вакцинации.

Напомним: