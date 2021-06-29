Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Центр вакцинации в Киеве будет работать 5 дней подряд

Вторник, 29 июня 2021, 15:41
Фото КГГА

Центр массовой вакцинации против коронавируса в Международном выставочном центре в Киеве на этой неделе будет работать в течение 5 дней.

Источник: сервис Helsi.me в Telegram, сайт КГГА

Дословно: "Киев. Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней – с 30 июня до 4 июля". 

 

Детали: Столичным жителям советуют записаться, чтобы не стоять в очереди.

Прививки делают вакциной Coronavac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

По данным КГГА, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 вакцинировали 7588 горожан.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео (обновлено от 14.39)У травмированного Беседина повреждены связки и перелом: без футбола 6 месяцев

У Зеленского говорят, что Путина неправильно информируют. Предлагают просветить

Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру и шоумену

Путин уверяет: если бы Третья мировая - Америке и Британии не победить

Венедиктова сменила руководителя "Департамента войны" ОГПУ

Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?

Все новости...
Киев
Сын Шуфрича хочет докупить акции Киевского речпорта
Киевлян предупреждают о грозе
За сутки в Киеве заболели COVID 77 человек, без смертей
Последние новости
16:34
В Британии ответили Путину: эсминец шел через украинские территориальные воды
16:32
Рада упростила присоединение к газовым сетям
16:22
В столичном центре первичной помощи разворовали 6,3 миллиона на фиктивных зарплатах
16:20
Турция купит 14 украинских двигателей для новых ударных вертолетов
16:05
Компанія "Метінвест" готова до IPO – голова СКМ
16:04
В Киев снова не пускают грузовики
16:00
КартаУкраину накроют дожди
15:43
78% мужчин испытывают угрозу насилия именно от мужчин. Опрос
15:38
видео (обновлено от 14.39)У травмированного Беседина повреждены связки и перелом: без футбола 6 месяцев
15:36
ЕС возобновляет свободный въезд из Молдовы и ряда других государств, но не из Украины
Все новости...