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Центр вакцинации в Киеве будет работать 5 дней подряд

Вторник, 29 июня 2021, 15:41
Центр вакцинации в Киеве будет работать 5 дней подряд
Фото КГГА

Центр массовой вакцинации против коронавируса в Международном выставочном центре в Киеве на этой неделе будет работать в течение 5 дней.

Источник: сервис Helsi.me в Telegram, сайт КГГА

Дословно: "Киев. Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней – с 30 июня до 4 июля". 

 

Детали: Столичным жителям советуют записаться, чтобы не стоять в очереди.

Прививки делают вакциной Coronavac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

По данным КГГА, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 вакцинировали 7588 горожан.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирусвакцинация
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