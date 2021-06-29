Центр вакцинации в Киеве будет работать 5 дней подряд

Центр массовой вакцинации против коронавируса в Международном выставочном центре в Киеве на этой неделе будет работать в течение 5 дней.

Источник: сервис Helsi.me в Telegram, сайт КГГА

Дословно: "Киев. Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней – с 30 июня до 4 июля".

Детали: Столичным жителям советуют записаться, чтобы не стоять в очереди.

Прививки делают вакциной Coronavac производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech.

По данным КГГА, в течение 24-27 июня на территории Международного выставочного центра от COVID-19 вакцинировали 7588 горожан.