Аваков похвалился достижениями: Очень доволен, будут инвестиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил Верховную Раду за ратификацию четырех законопроектов, благодаря которым Украина получит инвестиции в более чем 1,3 млрд евро и сотрудничество с Францией в строительстве локомотивов, подъемников для пожарных и модернизации систем очистки воды.

Источник: пост Авакова в Facebook

Прямая речь: "Очень доволен сегодняшним днем! Хочу поделиться и доложить вам хорошие новости под вечер – инвестиции в новые технологии и качество жизни. (..)

Сегодня от имени правительства Украины я имел честь – как председатель Смешанной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству – представить Верховной Раде четыре законопроекта о ратификации подписанных ранее Межправительственных соглашений с Французской республикой. (..)

Спасибо депутатскому корпусу за беспрецедентную поддержку – все законопроекты ратифицированы конституционным большинством голосов!".

Детали: Аваков сообщил, что общая сумма инвестиционного финансирования по 4 проектам составляет более 1,3 млрд евро.

Первый законопроект касается обновления парка электрических локомотивов для "Укрзалізниці" на сумму 882,5 млн евро.

По словам Авакова, основным грузовым электровозом "Укрзалізниці" до сих пор является ВЛ- 80, который выпускали в СССР с 1961 по 1995 годы.

Теперь планируется получить 130 новых электролокомотивов производства компании Альстом (80 двухсистемных и 50 односистемних электровозов).

"Это не просто закупка – принципиально, что это будет фактически совместное производство с 35% локализации производства в Украине!", – заявил Аваков.

"Для основной локализации рассматриваются предприятия Запорожской и Днепропетровской областей. Но в целом в проект будут привлечены десятки украинских предприятий из разных регионов Украины. И уже в самом первом локомотиве ALSTOM будет установлено украинское оборудование", – добавил он.

Глава МВД подчеркнул, что проект предусматривает создание 7000 новых рабочих мест, а "на 85% он покрывается французским кредитом" на 10 лет с льготным периодом в 3 года.

Второй проект касается Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и украинско-французского производства пожарно-спасательных специализированных инженерных комплексов с выдвижными лестницами.

"Уверен, что прилуцкие машиностроители будут достойными партнерами французской компании в этом проекте", – заявил Аваков.

По его словам, Украина получит 370 машин, которые будут способны поднимать спасателей на высоту от 33 до 42 метров.

Сегодня на дежурстве в ГСЧС стоят всего 265 машин с пожарными лестницами и 99,5% из них в возрасте более 20 лет, а нужно для нормальной работы 447 машин, отметил министр.

Общая стоимость проекта составляет 300 млн евро, из которых также 85% – французский кредит (100 млн евро казначейской ссуды) на 10 лет.

Еще два проекта позволят украинцам пить качественную и чистую воду: в рамках этих проектов планируется модернизировать системы водоснабжения на Луганщине и в Киеве.

Луганский проект даст почти миллиону украинцев доступ к качественной питьевой воде, а Киевский проект – 3-м миллионам.

Каждый из этих проектов – по 70 млн евро, срок кредитования 40 лет, в том числе льготные 15 лет (без выплат). Кредитная ставка на весь период проекта – 0,0092%.

В этих проектах предусматривается участие украинских предприятий в объеме около 30%.