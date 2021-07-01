Тупицкого проверяют на причастность к еще двум преступлениям

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям – возможному самовольному присвоению властных полномочий и вмешательству в автоматизированное распределение судебных дел.

Источник: ответ ГБР программе "Схемы" (проекта Радио Свобода и "UA: Первый")

Детали: В пресс-служба ГБР сообщили, что Тупицкий "проверяется в уголовном производстве по поводу совершения уголовных правонарушений" по статьям "самовольное присвоение властных полномочий" и "несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем".

Как стало известно "Схемам", с заявлением к правоохранителям обратился представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Поскольку резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого", – пояснил Вениславский журналистам.

"Схемы" спросили у Тупицкого, знает ли он о новых статьях в деле.

"Я впервые это слышу, это первое. Второе: распределение дел – глава суда к этому никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ даст руководитель секретариата. Вы дайте письменно, чтобы он расписал, как это делается", – сказал Тупицкий.

О двух других статьях в рамках этого же производства – "государственная измена" и "самовольный захват земельного участка" – уже было известно ранее.

Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. После огласки Тупицкий указал эту информацию в декларации 2020 года.

Кроме того, следователи ГБР 28 декабря 2020 года сообщили Тупицкому о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных частью 2 статьи 384, статьи 386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Схемы" также опубликовали запись разговора с участием Александра Тупицкого, которая свидетельствует о том, что он еще до должности главы КС как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью влияния и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс (Донецкая область) и, похоже, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем главы КС, Тупицкий пытался отговорить свидетеля от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешение давнего корпоративного конфликта.

Напомним: 27 октября 2020 года под председательством Тупицкого судьи КС проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.

Президент Владимир Зеленский отстранял Тупицкого от должности судьи КС, но сроки отстранения закончились в конце марта 2021-го. Зеленский также отменил указ о его назначении судьей КС, но отмена указа не означает увольнения с должности или прекращения полномочий судьи.

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